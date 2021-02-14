Жительница Ярославля обманывала продавцов интернет-магазина Фото: Мария ЛЕНЦ

Работники одного из интернет-магазинов обратились в полицию: покупатель оформлял заказы, а после требовал назад деньги под предлогом плохого качества товара. При этом не возвращая купленные вещи, а заменяя их на совершенно другие. Сумма таких покупок превысила 9 тысяч рублей.

Подозревают в совершенном 35-летнюю жительницу Ярославля. Она уже призналась, что заказывала одни товары в интернете, а возвращала другие.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».