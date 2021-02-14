Рыбинский мальчик покорил жюри проекта «Голос.Дети»

ФОТО: скриншот с видео, группа во «Вконтакте» «Голос.Дети».

Мальчик спел «Батарейку» группы «Жуки». На первой минуте к нему повернулась Светлана Лобода и Баста, а к концу выступления – Егор Крид.

Наставники проекта были настолько в восторге от таланта Мирона, что после попросили исполнить еще одну композицию. Когда пришло время выбирать команду, Мирон решил, что пойдет к Светлане Лободе.

Мэр города Рыбинска поддержал юное дарование:

– Молодец, парень: вышел, всех развернул и про Рыбинск не забыл. Горожане, поддержим?, – написал в своем аккаунте в социальной сети Денис Добряков.

Съемки восьмого сезона проекта «Голос.Дети» начали в январе этого года.