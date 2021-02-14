Цены – улет: ярославцы не могут дождаться такси Фото: Иван МАКЕЕВ

С ухудшением погодных условий появилась и другая беда – цены на такси стремительно ползут вверх. Пока что недовольство жителей города проявляется только в социальных сетях.

– Пользуясь ситуацией все хотят заработать, что удивляться, – комментирует жительница города. В ответ девушка получает сообщение следующего содержания:

– Но не да такой же степени, максимум цена 200 рублей, – летит в ответ от другой ярославны, которая прикладывает скриншот из приложения по заказу такси. То, что цена шокирует – не сказать ничего. Доехать от улицы Маланов до улицы Пожарского стоит 637 рублей.

Еще одна проблема – водитель не берет заказ:

– Если б они еще приезжали на вызов в выходной!!! С Фрунзе до Пятерки не нашлось желающих за 296 рублей.

Похожую ситуацию можно наблюдать и в других населенных пунктах региона.