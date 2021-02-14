В Ярославле задержали организатора азартных игр

ФОТО: СКР по Ярославской области

44-летняя жительница Ярославля подозревается в организации и проведении азартных игр, сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. В Дзержинском районе, точнее на Тутаевском шоссе, женщина открыла игровой клуб. 3 февраля туда нагрянули сотрудники полиции. Они изъяли пять игровых автоматов. Возбуждено уголовное дело. По статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.