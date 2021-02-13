В Ярославской области открыли еще два пункта обогрева Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области из-за ухудшения погодных условий развернули еще два пункта обогрева. Один находится на юго-западной окружной дороге в Ярославле возле торгового центра "Шоколад". Второй - в Первомайском районе на 360 километре дороги М8.

В ярославском мобильном пункте дежурят четыре человека, имеется аварийно-спасательный автомобиль, где можно согреться и зарядить мобильник, и БТР, который используют для буксировки техники при заторах.

Первомайский пункт обслуживают семь человек и три автомобиля. За час работы через пункт проходит порядка 30 человек.

Согреться и получить помощь также можно на 184-м километре трассы М8.