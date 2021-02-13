Коммунальная авария в Ярославле: воду после прорыва сетей обещают дать к вечеру

Последствия ЧП устраняют до сих пор. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Ведутся работы по устранению аварии, которая произошла поздно вечером в Дзержинском районе Ярославля. Такую информацию со ссылкой на "Водоканал" КП-Ярославль дали в пресс-службе мэрии города.

- Ориентировочное время окончания работ и восстановление водоснабжения планируется к 17.00, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что вчера, 12 февраля, затопило часть частного сектора Дзержинского района. Улица Большая Норская оказалась полностью в воде, люди не могли подойти к своим домам и выйти из них.