"Вот это каток будет": в Ярославле затопило часть Дзержинского района

Произошла коммунальная авария. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вечером 12 февраля в Дзержинском районе произошла крупная коммунальная авария. На улице Большая Норская прорвало трубу водоснабжения. Частный сектор затопило, вода поднялась так высоко, что жители не могли попасть в свои дома и выйти из них.

- Вода по калитку, а в доме ребенок, - жалуются брагинцы в социальных сетях.

- Вот это каток будет, - пишет Антон Горбунов.

КП-Ярославль обратилась за комментариями в пресс-службу мэрии города. Ждем комментарии.