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Происшествия

Двое ярославцев отдали мошенникам больше миллиона рублей

На удочку злоумышленников попадаются не только пенсионеры
Полина Вачнадзе
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На удочку злоумышленников попадаются не только пенсионеры

На удочку злоумышленников попадаются не только пенсионеры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Кировского района обратился 39-летний ярославец, который лишился 768 тысяч рублей. Ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка, а дальше все развивалось по знакомой многим схеме. Звонивший уговорил свою жертву оформить онлайн-кредит, а затем перевести эти деньги на "безопасный счет". Аналогичный случай произошел и в Красноперекопском районе. Там ущерб составил 450 тысяч рублей. Таким образом за одни только сутки злоумышленники обогатились на 1 миллион 218 тысяч.

Раньше мошенникам удавалось обманывать в основном пенсионеров, которые крайне доверчивы и плохо разбираются в современных информационных технологиях. Сейчас же мы видим, что жертвы "молодеют", поэтому от потери денег не застрахован никто и всем нужно быть предельно внимательными.

- Если вам поступил подобный звонок, просто прекратите разговор. Никогда не выполняйте указаний неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Если у вас возникли сомнения относительно безопасности своих денежных средств, самостоятельно перезвоните в свой банк по телефону, указанному на вашей карте, и уточните интересующую информацию у реального специалиста, - советуют в полиции.

Криминал