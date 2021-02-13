Ярославцы после коронавируса могут пройти реабилитацию в больнице имени Семашко

Клиники постепенно переходят на плановый режим работы Фото: Правительство Ярославской области

Пациенты, которые переболели COVID-19, могут пройти курс реабилитации в физиополиклинике больницы имени Семашко. С конца января клиники Ярославской области начали постепенно возвращаться к плановому режиму работы: сокращают число коронавирусных коек, возобновляют работу врачей-специалистов, проводят плановые операции. Больница имени Семашко стала одной из первых, где начался процесс возвращения к доковидной работе. В медучреждении уже перешли в штатный режим два корпуса, в которых находятся четыре отделения: гинекологическое, сестринского ухода и два хирургических. Однако процесс приема пациентов идет с большой осторожностью. - При поступлении собираем анамнез, измеряем температуру, проводим пульсоксиметрию, при необходимости делаем рентген грудной клетки. Если у пациента, например, повышенная температура, мы можем провести экспресс-тест на наличие иммуноглобулинов класса М. При отрицательных анализах человека госпитализируют. Если есть подозрение, что у пациента ковид, мы направляем его в другие подразделения данного профиля, – пояснила главный врач больницы Елена Ивенкова. Кстати. посещение пациентов в стационарах по-прежнему запрещено.