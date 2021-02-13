"Ни одной снегоуборочной не видела": областную спецтехнику мобилизовали на время снегопада

Ярославцы пробираются через снежные заносы. ФОТО: Дмитрий Кучер

Вчера, 12 февраля, губернатор Ярославской области провел совещание рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям. Посвящено оно было грядущему снегопаду. Прогнозы синоптиков оправдались: и снегопад, и метель, и гололедица с заносами на дорогах. По словам специалистов, все это продлится до понедельника.

Дмитрий Миронов распорядился чистить дороги, в первую очередь тех, что ведут к больницам, школам и другим социальным объектам.

- Стоит предусмотреть дежурство тягачей. Ну и самое главное, нужно обеспечить резерв техники для очистки трасс. Я понимаю, что это выходные, но мы не можем позволить себе расслабиться в таких условиях, будем работать круглосуточно. Снегопад не должен стать проблемой для жителей, - сказал Дмитрий Миронов.

По данным МБУ "Яргорзеленхозстой", ежедневно на уборке города задействовано порядка 40 единиц техники и более 100 дорожных рабочих.

На дорогах снег. ФОТО: Дмитрий Кучер

- На дорогах Дзержинского района мрак и ужас. Ехал и ругался. если и расчищено, то плохо, особенно на второстепенках. На Ленинградском проспекте середина уже раскатана, а на крайних полосах снег, - пишет читатель КП-Ярославль Дмитрий.

- Сегодня первый день снегопада, а уже коллапс. Утром ехала на работу, дороги не чищены, даже центральные трассы, не говоря про тротуары. Люди идут по проезжей части. Ни одной снегоуборочной не видела, - пишет Елена Протопопова в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте.