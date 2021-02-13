Актер из Ярославля Роман Курцын стал угрозой для нацбезопасности Украины

Роман Курцын стал угрозой для нацбезопасности Украины. ФОТО: страница Романа Курцына ВКонтакте

Ярославский актер Роман Курцын попал в «черный список» Украины. Он, как и многие другие известные россияне, по мнению Министерства культуры незалежной, угрожает национальной безопасности страны. Теперь все фильмы с участием Романа в Украине запрещены.

- Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, - говорится на официальном сайте украинского Минкульта.

В списке лиц, которым запрещен въезд на территорию соседнего государства, Роман Курцын оказался из-за своей роли в фильме «Крым». В опале и его партнерша по фильму Евгения Лапова.