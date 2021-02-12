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Происшествия

"Водителя доставали спасатели": в Рыбинске произошла серьезная авария

Пострадал молодой мужчина
Влада Красоткина
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Передняя часть легковушки сильно пострадала, водитель тоже. УМВД России по Ярославской области.

Передняя часть легковушки сильно пострадала, водитель тоже. УМВД России по Ярославской области.

Вчера, 11 февраля, в Рыбинске произошло серьезное ДТП. На окружной дороге у Южного кладбища 35-летний водитель "Рено" врезался в остановившуюся "Газель". Передняя часть легковушки сильно пострадала, водитель тоже.

- В результате ДТП водитель «Рено» с травмами госпитализирован, - рассказали в УМВД.

По словам очевидцев, без помощи спасателей было не обойтись, на месте происшествия работало 3 специалиста и одна служебная машина.

- Водителя из первого авто, видимо, доставали МЧСники, - пишет анонимный пользователь в группе "Подслушано Авто Рыбинск".

ДТП