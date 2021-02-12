Жители Ярославля просят сохранить индивидуальную жилую застройку Фото: Мэрия Ярославля

Жители частных домов во Фрунзенском районе обратились в департамент градостроительства. Они хотят изменить правила застройки и сохранить малоэтажные дома.

Главный архитектор города Артем Цымбалов прокомментировал, что развитие территории ведется только на основе интересов горожан. К тому же, в районе пока нет возможности строить дополнительные социальные объекты.

Жителям порекомендовали провести собрание и решить, согласны ли все оставить застройку малоэтажной, после чего составить коллективное обращение об изменениях в Правила землепользования и застройки.

Также департамент градостроительства рекомендовал администрациям Фрунзенского и Красноперекопского районов принять участие в решении вопроса, помочь жителям организовать встречу и оформить обращение.

Для получением услуг, оказываемых департаментом градостроительства, можно записаться через Портал органов Ярославской области. При этом достаточно иметь учетную запись на портале Госуслуг.