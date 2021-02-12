В Ярославской области планируют отремонтировать 240 километров дорог

Ярославль в 2021 году избавится не только от наледи, но и от 240 километров старого асфальта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дороги Ярославской области на этой неделе находятся под пристальным вниманием властей и жителей. Губернатор Дмитрий Миронов взял под контроль ситуацию с уборкой Ярославля и пообещал жителям избавить город от снежной каши.

- Через неделю жду доклад о результатах работы и дальнейших действиях для того, чтобы люди могли спокойно и безопасно передвигаться по улицам. Буду строго спрашивать со всех исполнителей, - заявил губернатор.

Вчера, 11 февраля, стало известно, что Ярославль в 2021 году избавится не только от наледи, но и от 240 километров старого асфальта.

- Это на 62 километра, или на 34%, больше, чем в 2020-м. Благодаря заранее заключенным контрактам в этом году дорожный сезон начался очень рано. На шести региональных дорогах уже ведутся работы, - рассказал Дмитрий Миронов.