В Ярославской области предложили снова раздавать продукты школьникам Фото: Мэрия Ярославля

На заседании комитета по социальной политике Ярославской областной думы рассмотрели новую поправку в социальном кодексе. Детям, которые занимаются на дому, предложено выдавать продуктовые наборы, так как у них остается право на бесплатное питание в школе.

По словам представителя губернатора в областной думе Вячеслава Осипенко, новая социальная услуга будет предоставляться по заявлению родителей или законных представителей ребенка, который учится на дому по состоянию здоровья.

Воспользоваться услугой смогут ученики начальных классов, дети из малоимущих и многодетных семей, которые находятся под опекой, инвалиды, а также состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере.

Детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих, обучающихся по состоянию здоровья на дому, продукты будут предоставляться в двойном размере.

Чтобы предложение вступило в силу, его должна поддержать областная дума.