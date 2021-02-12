Герань и шторы... Наш клиент! В Костроме задержали мошенниц из Ярославля

УМВД по Костромской области

Две жительницы Ярославля 35 и 36 лет были задержаны в Костроме. Они приходили в квартиры к пожилым людям и представлялись сотрудниками центра по работе с ветеранами. Для убедительности одна из них показывала удостоверение младшего специалиста. Злоумышленницы дарили коробку конфет, а после просили ветерана показать документы. Одна девушка отвлекала разговорами, пока вторая смотрела, откуда тот их достает. После визитов у 93-летнего фронтовика пропали 200 тысяч, ветеран труда лишилась 95 тысяч рублей.

– Две женщины были, приятные на вид, никогда не подумаешь, что они такие. Одна стояла около стола, попросила принести документы, вторая стояла за мной, метра два. Я даже не заметил, как она нырнула и ровно как отстегнула 200 тысяч, – рассказал ветеран.

Девушек задержали сотрудники УМВД во время очередного визита. Оказалось, что они работали на предпринимателя, который продавал медицинские аппараты. Жертв искали по старым шторам и герани на подоконнике. Пенсионеры или покупали аппарат по завышенной цене или теряли все сбережения.