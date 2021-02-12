В Ярославской области отравили почву

Опасный грунт перевезли на промплощадку деревни Фоминское Ярославского района и оставили на хранение. Фото: Правительство Ярославской области

16 ноября прошлого года во Владимировской области на грузовом поезде произошел разлив нефти. Для очистки загрязненной почвы наняли компанию по обезвреживанию опасных отходов ООО «Экоуниверсал».

Вместо уборки, опасный грунт перевезли на промплощадку деревни Фоминское Ярославского района и оставили на хранение.

– Взаимодействие органов власти, профильных структур, ведомств и жителей, помогли выявить и пресечь нарушения, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.

В отношении «Экоуниверсал» возбудили административное дело. Они должны очистить землю в Фоминском и заплатить штраф в размере 200 тысяч.