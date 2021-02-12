В Ярославле отменили временные ярмарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 января в мэрии был подписан документ об организации временной ярмарочной торговли. В нем говорилось, что временные ярмарки будут работать с 3 февраля по 8 марта на улицах Кирова, Комсомольская и Революционная, на Волжской и Которосльной набережных, а также в районах – на Труфанова, Клубной, Гагарина и Ньютона.

Но 11 февраля заместитель мэра Илья Мотовилов подписал новое распоряжение, в котором отменил прежнее. Теперь ярмарок в Ярославле не будет, причины такого решения не уточняются.