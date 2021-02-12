Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Город не справляется? Ярославль будет убирать от снега областная спецтехника

На помощь коммунальщикам Ярославля направили силы региональных дорожных служб
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
На помощь коммунальщикам Ярославля направили силы региональных дорожных служб

На помощь коммунальщикам Ярославля направили силы региональных дорожных служб

Фото: Правительство Ярославской области

Чистить улицы Ярославля от снега и наледи направили областные дорожные службы. Своими силами город, видимо, не справляется, хотя совсем недавно власти утверждали обратное.

- Семь комбинированных дорожных машин и два автогрейдера АО «Ярдормост» и АО «ГК «ЕКС» подключились к работам по расчистке в Ярославле. Сейчас, согласно прогнозам, на территорию области надвигаются снегопады очень высокой интенсивности, и важно обеспечить комфортное и безопасное передвижение не только по дорогам региона, но и по улицам нашего областного центра, – прокомментировал ситуацию директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

Дороги чистят и обрабатывают антигололедными материалами. Водителей просят соблюдать ПДД и не создавать помех снегоуборочной технике.

Телефоны диспетчерских служб:

- (4852)789-520 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба» (региональные дороги);

- (4852)404-040 – ЕДДС по городу Ярославлю;

- (4855)290-112 – ЕДДС по городу Рыбинску;

- (48535)2-00-12 – ЕДДС Переславля-Залесского.