Город не справляется? Ярославль будет убирать от снега областная спецтехника

На помощь коммунальщикам Ярославля направили силы региональных дорожных служб Фото: Правительство Ярославской области

Чистить улицы Ярославля от снега и наледи направили областные дорожные службы. Своими силами город, видимо, не справляется, хотя совсем недавно власти утверждали обратное.

- Семь комбинированных дорожных машин и два автогрейдера АО «Ярдормост» и АО «ГК «ЕКС» подключились к работам по расчистке в Ярославле. Сейчас, согласно прогнозам, на территорию области надвигаются снегопады очень высокой интенсивности, и важно обеспечить комфортное и безопасное передвижение не только по дорогам региона, но и по улицам нашего областного центра, – прокомментировал ситуацию директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

Дороги чистят и обрабатывают антигололедными материалами. Водителей просят соблюдать ПДД и не создавать помех снегоуборочной технике.

Телефоны диспетчерских служб:

- (4852)789-520 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба» (региональные дороги);

- (4852)404-040 – ЕДДС по городу Ярославлю;

- (4855)290-112 – ЕДДС по городу Рыбинску;

- (48535)2-00-12 – ЕДДС Переславля-Залесского.