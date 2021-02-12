Школу в Ярославле оцепили из-за потерянного калькулятора

Опасных предметов в школе №44 Ярославля не нашли. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Вчера, 11 февраля, спецслужбы города работали в школе №24 Рыбинска, сегодня «тревожная кнопка» сработала в школе №44 Ярославля.

- Оцепили школу 44, три машины дежурной части на месте, - пишут очевидцы в соцсетях.

В комментариях причиной ажиотажа у учебного заведения назвали учения. По другой версии – обнаружили потерянный кем-то калькулятор и решили перестраховаться.

- В ходе проверки опасных предметов не обнаружено, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.