В Ярославле начал ходить автобус №22С

В Ярославле вновь начал работать автобус №22С. ФОТО: группа "МУП ГПТ "Яргортранс" Вконтакте

С 12 февраля возобновил работу автобус №22С, который ходит от Красной площади до Студенческого городка.

В основном этим маршрутом пользуются студенты, но они из-за пандемии по коронавирусу были переведены на дистанционное обучение. Поэтому власти сочли нецелесообразным гонять транспорт пустым и полупустым. Учащиеся вернулись к обычной форме занятий, возобновилась и работа автобуса.

Расписание (рабочие дни и суббота):

Красная площадь: 07:28, 08:22, 09:17, 10:11, 12:44, 13:47, 14:40, 15:33, 16:25, 17:17.

Студенческий городок: 07:55, 08:50, 09:44, 10:38, 13:11, 14:15, 15:07, 16:00, 16:50, 17:44.

В воскресенье автобус №22С не работает.