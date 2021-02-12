В Ярославле оставили без изменения приговор экс-сотрудникам ФСИН Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославский областной суд оставил без изменения приговор двум бывшим сотрудникам исправительной колонии №8. Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко признаны виновными в превышении должностных полномочий, а именно – в избиении заключенных.

В октябре прошлого года Заволжский суд приговорил Зиябова к четырем годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Никитенко получил три года, но был освобожден в связи с фактическим отбытием срока наказания. Бывшие сотрудники УФСИН лишились своих званий: первый – майора, второй – старшего лейтенанта.

Всего по делу об избиении в ярославской колонии №1 проходили 14 человек.