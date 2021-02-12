Омбудсмен помог ярославцу справиться с бездействием полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину обратился за помощью ярославец. Мужчина жаловался на бездействие сотрудников полиции.

- Он рассказал, что стал жертвой мошенников: в его квартире был сделан некачественный ремонт, а при попытке решить вопрос о компенсации, обнаружилось, что договор подряда заключен с несуществующим юридическим лицом, - рассказали в аппарате уполномоченного.

Ярославец не раз обращался в полицию, но в возбуждении уголовного дела ему постоянно отказывали. Не помогла и районная прокуратура: ведомство неоднократно отменяло отказ в возбуждении дела и давала указания о проведении дополнительной проверки. Однако с мертвой точки процесс не двигался.

После вмешательства омбудсмена полиция все же возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

По словам Сергея Бабуркина, актуален вопрос о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс – необходимо упразднять доследственную стадию рассмотрения заявлений.

- Потерпевшие сталкиваются с отказом в возбуждении уголовного дела, хотя по факту являются потерпевшими, - пояснил Сергей Бабуркин.