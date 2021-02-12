Ярославскому железнодорожнику хотели дать взятку в 4 миллиона рублей

10 февраля на парковке у вокзала «Ярославль Московский» сотрудник Северной железной дороги получил взятку в 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 февраля на парковке у вокзала «Ярославль Московский» сотрудник Северной железной дороги получил взятку в 100 тысяч рублей. Но это была лишь часть от общей суммы. Всего должностному лицу компании собирались передать 4 миллиона рублей. За это мужчина должен был закрыть глаза на хищение щебня, принадлежавшего РЖД, и не сообщить об этом в полицию.

Но перед тем, как пойти на встречу, сотрудник железнодорожной компании обратился в полицию с заявлением о коррупционном преступлении, после чего дал свое согласие на оперативно-розыскные мероприятия. Поэтому за его переговорами с взяткодателем и посредником следили. Оба мужчины были задержаны, а купюры – изъяты. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», в отношении второго – «Посредничество во взяточничестве», пояснили в Северо-Западном следственному правлении на транспорте СК РФ.