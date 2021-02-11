В Ярославле две машины не поделили пустую дорогу
Фото: Мария Бочкарева
11 февраля, около 10 часов вечера на Которосльной набережной напротив дома №58 столкнулись Honda и Toyota.
В результате происшествия пострадала лишь машина Toyota. У нее разбит капот, отлетел передний бампер. С дороги машину убирали своими силами.
Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось поговорить с водителями.
– На перекрестке я проехал на зеленый свет и хотел повернуть налево. Вторая машина проезжала на мигающий зеленый, – рассказал водитель Toyota.
У водителя второй машины другая версия событий:
– Я ехал на зеленый мигающий, а человек говорит, что ехал на желтый, что он нормально поворачивал, – прокомментировал водитель авто Honda.
Кто был прав, а кто виноват в этой ситуации – покажет проверка.