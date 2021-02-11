В Ярославле две машины не поделили пустую дорогу Фото: Мария Бочкарева

11 февраля, около 10 часов вечера на Которосльной набережной напротив дома №58 столкнулись Honda и Toyota.

В результате происшествия пострадала лишь машина Toyota. У нее разбит капот, отлетел передний бампер. С дороги машину убирали своими силами.

Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось поговорить с водителями.

– На перекрестке я проехал на зеленый свет и хотел повернуть налево. Вторая машина проезжала на мигающий зеленый, – рассказал водитель Toyota.

У водителя второй машины другая версия событий:

– Я ехал на зеленый мигающий, а человек говорит, что ехал на желтый, что он нормально поворачивал, – прокомментировал водитель авто Honda.

Кто был прав, а кто виноват в этой ситуации – покажет проверка.