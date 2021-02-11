В Ярославле продлили срок работ на проспекте машиностроителей Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии города сообщили, что к назначенному сроку перекресток Машиностроителей и Орджоникидзе не откроют. Напомним, что изначально первый этап ремонтных работ, которые ведут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планировалось завершить в середине февраля.

Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров рассказал, что срок работ на первом этапе продлен до 25 февраля. Однако, после перекресток открыт не будет, уже привычная схема движения сохранится и на втором этапе ремонта. Такое решение принято по рекомендациям сотрудников ГИБДД, депутатского корпуса и главы района.

На втором этапе планируют перекрыть следующий участок проспекта Машиностроителей: от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Саукова.

В мэрии отметили, что предварительно движение по проспекту в сторону гипермаркета «Глобус» будет по встречной полосе, до перекрестка с улицей Саукова. Пешеходные переходы и остановки на данном участке сохранятся. Движение общественного транспорта не изменится. Ремонт планируют завершить в августе этого года.