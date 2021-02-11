В Ярославской области в пожаре погибла семейная пара

В деревне Плаксино в пожаре погибла семейная пара: 70-летний мужчина и его 66-летняя супруга. Фото: СУ СКР по Ярославской области

9 февраля, в деревне Плаксино Ярославской области произошел пожар, в котором погибла семейная пара: 70-летний мужчина и его 66-летняя супруга.

- По факту произошедшего Ярославским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, - как сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

На данный момент сотрудники полиции выясняют причину возгорания, осмотрели место пожара и опросили свидетелей. Тела погибших отправили на экспертизу для выяснения точной причины смерти.