В Рыбинске над головами жителей нависла огромная сосулька

Над головами рыбинцев нависла ледяная угроза для жизни. Фото: "Подслушано в Рыбинске"

В одном из дворов Рыбинска на теплотрассе намерзла большая сосулька. Перемены погоды дают о себе знать, поэтому над головами людей нависла ледяная угроза для жизни.

- Из нашего окна - сосулька длинная видна. А из вашего? - начали делиться рыбинцы местными чудесами природы в группе "Подслушано в Рыбинске".

- А из нашего окошка - неочищена дорожка, - добавляет Рита Романова.

- А из нашего окошка, видно лестницу немножко. Только кто по ней пойдет, тот в больничку попадет, - присоединилась Ольга Лебедева.

Как говорится - общее горе сближает и по всей видимости подталкивает на творчество. "Комсомольская правда" просит своих читателей быть аккуратными на ледяных дорогах и опасаться схода снега.