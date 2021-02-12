В Ярославле на 7,5 лет посадили организатора межрегионального наркотрафика

Из незаконного оборота изъяли больше 3,8 килограмма мефедрона. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Ярославский районный суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы 24-летнего жителя Архангельска. Мужчина оказался причастен к организации межрегионального канала поставки и сбыта синтетических наркотиков.

Молодого человека задержали в лесу, когда он собирался забрать из тайника крупную партию «синтетики». Наркоторговец попытался сбежать, но его задержали сотрудники регионального УФСБ.

- Из незаконного оборота изъяли больше 3,8 килограмма мефедрона, - сказали в пресс-службе ведомства.