В Ярославской области создали искусственную "сосульку" для соревнований по ледолазанию

Гору наращивают на стадионе «Переборец». Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске пройдут соревнования по ледолазанию. Этим спортом в городе занимается 70 человек. Уже 2 года рыбинцы хотят провести игры, но до этой зимы создать "сосульку" мешали теплые зимы.

- Это наша первая заливка сосульки. Пытаемся сделать вид естественной скалы. На металлической конструкции растянута ткань, на нее поступает вода. Проходя сквозь ткань и замерзая, она создаёт разнообразный рельеф, - объяснил технологию создания ледяного объекта директор спортивной школы «Переборец» Григорий Кузнецов.

Гору наращивают на стадионе «Переборец». Конечная высота до соревнований 27 февраля должна быть 12 метров.

- Комплекты оборудования и инвентаря для соревнований возьмем в прокат. Этого будет достаточно на данном этапе. После соревнований будем делать выводы, стоит ли продолжать работу в этом направлении дальше или остановиться на стадии эксперимента, - пояснил директор департамента по физической культуре спорту и молодёжной политике Олег Кондратенко.