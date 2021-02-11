В Ярославле проверили состояние подъездов жилых домов Фото: Мэрия Ярославля

Житель дома №65 на Ленинградском проспекте подал жалобу в муниципальную жилищную инспекцию. Мужчина пожаловался на отвратительное содержание подъезда. Стены облупились, почтовые ящики были грязные, поручни отсутствовали. При этом в квитанции за ком.услуги соответствующая графа имеется и жильцы дома исправно ее оплачивают. После обращения ярославца начальник жилищной инспекции Лариса Родионова назначила проверку, во время которой все жалобы подтвердились. Управляющей компании выдали предписание устранить нарушения. В подъезде поставили новые двери, покрасили стены, потолок, отремонтировали поручни и заменили почтовые ящики. Для обращения в жилищную инспекцию нужно: лично подать заявление или направить обращение по почте 150003, г. Ярославль, ул. Советская 64. График приема заявлений: понедельник-четверг с 08.30 до 17.00, пятница с 08.30 до 16.00.