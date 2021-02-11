В онкологическую больницу Ярославля купили суперсовременное оборудование

Благодаря современной аппаратуре врачи смогут обнаружить онкологию на начальном этапе, когда размер опухоли не превышает 5 миллиметров. Фото: Правительство Ярославской области

В онкологическую больницу Ярославля купили японские аппараты нового поколения.

– Техника позволит выявлять рак желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях и значительно повысить шансы пациентов на выздоровление, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

Благодаря современной аппаратуре врачи смогут обнаружить онкологию на начальном этапе, когда размер опухоли не превышает 5 миллиметров. Это позволит подобрать лечение, которое обеспечит наименьшее вмешательство в организм, сохранит орган пациента и обеспечит высокое качество жизни.