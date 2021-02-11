В Ярославле планируют обновить троллейбусный парк Фото: Мэрия Ярославля

Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский рассказал о скором обновлении троллейбусного парка города. Это, по планам, должно случиться уже в 2021 году благодаря участию Ярославля в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Программа предполагает льготу в 60% от суммы лизинговых платежей за счет федерального бюджета.

Волканевский отметил, что при включении города программу, можно будет приобрести до 20 троллейбусов. Но чтобы получить федеральное финансирование, нужно выполнить ряд условий. Необходим переход большинства маршрутов на регулируемый тариф, работа по муниципальным контрактам и внедрение единой системы оплаты проезда. Все это планируют реализовать в ближайшие годы.

Сейчас в городе ведется работа по инвестиционному соглашению между компанией 3-RED и АО «Яргорэлектротранс». Вложения в транспорт составят более 131 миллиона рублей.

В прошлом году была построена новая тяговая подстанция, взамен старой, которая работала с 1964 года.