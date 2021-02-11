Попытался сбежать: ярославского мошенника из-под домашнего ареста отправили за решетку

22-летний ярославец обвиняется в мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой ярославец обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, у двух пожилых женщин он выманил 10 тысяч рублей.

Обвиняемый звонил на городские номера, если слышал голос пожилого человека, то представлялся родственником и просил в долг. При этом уточнял, что за деньгами придет его знакомый. В разговоре одна из потерпевших сама сообщила адрес и к ней приехал водитель такси, которого нанял злоумышленник.

Таким образом, на уловку мошенника попались как минимум две бабушки. Каждая из них отдала «родственничку» по 5 тысяч рублей.

На время следствия молодого ярославца поместили под домашний арест. Но очень скоро меру пресечения пришлось изменить на более строгую.

- Обвиняемому было запрещено покидать место жительства. Но он нарушил запрет. Сотрудники полиции задержали молодого человека при попытке скрыться в другом регионе. Суд заключил ярославца под стражу, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.