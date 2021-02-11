Ярославскую область завалит снегом Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 12 февраля, в Ярославской области как и во многих регионах ЦФО, ожидается сильный снег, метель и ветер до 15-20 метров в секунду.

- Снег будет усиливаться уже в ночь на пятницу, поднимется метель. До умеренной интенсивности снегопад уменьшится в ночь на воскресенье, днем он будет небольшим. Количество прогнозируемых осадков в этот период сравнимо с месячной нормой. Ожидается прирост снежного покрова, на дорогах снежные заносы, - рассказали в Гидрометцентре.

Завтра, 12 февраля, местами метель, гололедица, снежные заносы. В выходные погода мало изменится, а уже с понедельника морозы усилятся.