«Ростелеком» отмечает пятилетие тарифа «Игровой»

Тарифный план «Игровой» запущен в 2016 году. Изображение: ПАО «Ростелеком»

За это время на базе тарифа выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома», сообщает пресс-служба компании.

Сегодня в экосистему помимо тарифа «Игровой», который предлагает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game, также входят цифровая витрина «Игровой маркет», облачные игры Nvidia от GFN.RU и новые возможности, которые появились в прошлом году.

Важный этап развития экосистемы в 2020 году — выход тарифного плана «Игровой» за пределы сети «Ростелекома»: теперь абоненты мобильного оператора Tele 2 смогут получать бонусы в играх от Wargaming.

При непосредственном участии «Ростелекома» облачный гейминг совершил мощный прорыв за пределы европейской части страны. GFN.RU развернули сервера облачных игр в дата-центре компании в Екатеринбурге, благодаря чему все преимущества такого гейминга стали доступны жителям Урала и Сибири. Облачные решения позволяют любой компьютер превратить в мощную игровую машину.

Также в прошедшем году облачные игры от GFN.RU были интегрированы в видеоприставку нового поколения Wink + - теперь гейминг доступен на большом экране с отличными техническими параметрами.