В рыбинскую больницу, где мерзнут пациенты, передали обогреватели

В палатах больницы станет немного теплее. ФОТО: страница Романа Фомичева, "Фейсбук"

Пациенты, которые находятся в инфекционной больнице Рыбинска, пожаловались на дикий холод в палатах. Чтобы хоть как-то согреться, приходится утепляться. Многие используют радиаторы, которые родственники приносят из дома.

Информацию о проблеме с отопление рыбинской больницы увидели ярославские депутаты.

- Связались с главным врачом больницы, он подтвердил, что такая проблема действительно есть. В больнице лежат не только взрослые пациенты, но и дети. Считаю, что такой вопрос нельзя оставлять нерешенным, - написал на своей странице в «Фейсбуке» депутат Роман Фомичев.

Народные избранники объединились и закупили для клиники партию обогревателей.

- Конечно, мы понимаем, что это скорее временная мера, но пока единственно возможная с оперативной точки зрения. Передали обогреватели в Рыбинск, надеемся, что это сделает нахождение наших земляков в больнице более комфортными, даже в такие морозные дни, - написал Роман Фомичев.