В Ярославле машина Почты РФ попала в аварию. ФОТО: группа "ЧП Ярославль новости" Фейсбук

В Ярославле на пересечении улиц Большая Октябрьская и Городской Вал в аварию попала грузовая машина Поты России. Водитель легковушки, который ехал за почтовым автомобилем, видимо, не выдержал положенную дистанцию и в районе светофора въехал под грузовик. Но точно причины ДТП установит, конечно, проверка.

- По предварительным данным, вины почтового водителя в аварии нет. Инцидент не отразился на обслуживании клиентов. Для быстрой отгрузки и доставки отправлений был выведен дополнительный транспорт. Все отправления в целости и сохранности доставлены в срок, - пояснили в пресс-службе Почты РФ по Ярославской области.