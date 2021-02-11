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Браконьер из Углича заплатил за убийство лосей 720 тысяч рублей

Он убил трех животных
Мария Бочкарева
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Браконьер из Углича заплатил за убийство лосей 720 тысяч рублей

Браконьер из Углича заплатил за убийство лосей 720 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершилось расследование в отношении жителя Углича, который обвинялся в незаконной охоте. В декабре прошлого года мужчина ехал на автомобиле без документов по дороге «Некоуз-Родионово-Октябрь. Он заметил на дороге трех лосей, достал из багажника карабин и застрелил животных.

Ружье принадлежит мужчине на законных основаниях – он периодически промышляет охотой. Но у него не было специального разрешения на отстрел.

Мужчина дал признательные показания и возместил материальный ущерб в размере 720 тыс. руб. По статье предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дело передано в суд.

Криминал