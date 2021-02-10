В Ярославле из меню детского сада убрали свинину

Родители одного из воспитанников попросили убрать мясо из меню по религиозным соображениям. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле в детском саду №233 дети больше не будут есть свинину. Родители одного из воспитанников попросили убрать мясо из меню по религиозным соображениям.

Прокуратура отреагировала на жалобу Имама Аддина Аласова, который представлял интересы родителей и отослала в мэрию письмо о нарушении.

По его мнению, воспитанников до 7 лет нельзя кормить свининой.

- Об этом говорят медицинские нормы и требования СанПиНа, - сообщил мужчина на своей странице в Фейсбуке.

Недопустимое блюдо в меню уже заменили.