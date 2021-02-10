Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Ярославле из меню детского сада убрали свинину

Этого потребовали родители одного из воспитанников
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий
Родители одного из воспитанников попросили убрать мясо из меню по религиозным соображениям.

Родители одного из воспитанников попросили убрать мясо из меню по религиозным соображениям.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославле в детском саду №233 дети больше не будут есть свинину. Родители одного из воспитанников попросили убрать мясо из меню по религиозным соображениям.

Прокуратура отреагировала на жалобу Имама Аддина Аласова, который представлял интересы родителей и отослала в мэрию письмо о нарушении.

По его мнению, воспитанников до 7 лет нельзя кормить свининой.

- Об этом говорят медицинские нормы и требования СанПиНа, - сообщил мужчина на своей странице в Фейсбуке.

Недопустимое блюдо в меню уже заменили.