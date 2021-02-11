Ярославль попал в рейтинг самых романтичных городов

Ярославль попал в рейтинг rbc.ru идеальных городов России для романтических путешествий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ярославль попал в рейтинг rbc.ru идеальных городов России для романтических путешествий. В список входят Санкт-Петербург, Ялта, Екатеринбург, Калининград, Ярославль, Казань, Сочи и Москва.

– В городе есть все необходимое для романтических прогулок: шедевры деревянного и каменного зодчества, старинные храмы, золотые купола, – отметил и. о. директора департамента туризма Владимир Лысенко. – Также у нас достаточно и современных мест и событий, которые позволят каждому создать для себя и своей половинки атмосферу праздника.

Самыми романтичными местами туристы считают Волжскую набережную, скамью примирения на Первомайском бульваре и колесо обозрения.