В Ярославле в аварии пострадал молодой водитель

Скриншот с видео, группа во «ВКонтакте» «Подслушано у водителей»

9 февраля напротив дома №43 на улице Урицкого столкнулись автомобили «Газель» и Toyota. За рулем внедорожника находился 48-летний мужчина, грузовиком управлял водитель 20-и лет.

В результате происшествия пострадал водитель «Газели». Мужчина отделался легкими травмами. По словам очевидцев, кровь шла из носа. Но все же водитель был госпитализирован, позже его отпустили на амбулаторное лечение.

По факту случившегося проводится проверка.