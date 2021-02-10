ООО «СК «Ингосстрах-М» обманывала жителей Ярославской области

Раскрыть обман и установить истину удалось благодаря бдительности граждан Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С жалобой на недобросовестную работу ООО «СК «Ингосстрах-М» обратилась Федеральная компания ООО «Капитал МС» в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области. В ходе проверки УФАС установило, что сотрудники ООО СК «Ингосстрах-М» на протяжении длительного времени вводили в заблуждение ярославцев, распространяя ложную информацию. Например, гражданам указывали на необходимость переоформления полиса ОМС в связи с ликвидацией страховой компании ООО «Капитал МС». В результате таких действий часть застрахованных ООО «Капитал МС» поменяли выбранную ими страховую компанию.

Раскрыть обман и установить истину удалось благодаря бдительности граждан, которые начали массово жаловаться в свою страховую компанию. «Капитал МС» оперативно отреагировала на жалобы своих застрахованных и обратилась в УФАС по Ярославской области и Территориальный фонд ОМС.

Комиссия Ярославского УФАС подтвердила все факты, изложенные в жалобах граждан, и признала ООО «СК «Ингосстрах-М» нарушителем антимонопольного законодательства по статье 14.8 Закона «О защите конкуренции», где установлен запрет на недобросовестную конкуренцию. Страховщику было выдано предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.