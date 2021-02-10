В День Святого Валентина Wink подарит лучшие фильмы о любви

14 февраля влюбленных ждет коллекция лучших фильмов. Изображение предоставлено ПАО «Ростелеком»

Wink поможет провести 14 февраля в атмосфере любви, уюта и романтики не выходя из дома. Влюбленных ждет уникальная коллекция лучших фильмов с потрясающими историями о любви: от легких комедий до душераздирающих драм.

«Любовь повсюду, зачастую любовь не очень заметна и торжественна, но она повсюду: отцы и сыновья, матери и дочери, мужья и жены, любовники и любовницы, закадычные друзья» - такими словами начинается фильм «Реальная любовь», который сразу полюбился зрителям и стал классикой. В невероятной романтической атмосфере с Wink вас ждет космическая любовь в фильме «Пассажиры», мелодрама о настоящих чувствах «Сбежавшая невеста», очаровательная французская комедия Паскаля Шомеля «Сердцеед» и другие шедевры мирового кинематографа о любви.

Расстояние - не помеха, чтобы провести романтический вечер вместе. Услуга Wink «Смотрим вместе» поможет устроить совместный просмотр фильма в виртуальном кинотеатре. С помощью сервиса также можно подарить фильм близкому человеку: для просмотра достаточно отправить ссылку на кино из коллекции «Смотрим вместе» или подборки на 14 февраля, сообщает пресс-служба «Ростелеком».