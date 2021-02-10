Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В День Святого Валентина Wink подарит лучшие фильмы о любви

Впереди самый романтичный праздник в году - День всех влюбленных
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
14 февраля влюбленных ждет коллекция лучших фильмов. Изображение предоставлено ПАО «Ростелеком»

14 февраля влюбленных ждет коллекция лучших фильмов. Изображение предоставлено ПАО «Ростелеком»

Wink поможет провести 14 февраля в атмосфере любви, уюта и романтики не выходя из дома. Влюбленных ждет уникальная коллекция лучших фильмов с потрясающими историями о любви: от легких комедий до душераздирающих драм.

«Любовь повсюду, зачастую любовь не очень заметна и торжественна, но она повсюду: отцы и сыновья, матери и дочери, мужья и жены, любовники и любовницы, закадычные друзья» - такими словами начинается фильм «Реальная любовь», который сразу полюбился зрителям и стал классикой. В невероятной романтической атмосфере с Wink вас ждет космическая любовь в фильме «Пассажиры», мелодрама о настоящих чувствах «Сбежавшая невеста», очаровательная французская комедия Паскаля Шомеля «Сердцеед» и другие шедевры мирового кинематографа о любви.

Расстояние - не помеха, чтобы провести романтический вечер вместе. Услуга Wink «Смотрим вместе» поможет устроить совместный просмотр фильма в виртуальном кинотеатре. С помощью сервиса также можно подарить фильм близкому человеку: для просмотра достаточно отправить ссылку на кино из коллекции «Смотрим вместе» или подборки на 14 февраля, сообщает пресс-служба «Ростелеком».