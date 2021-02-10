В Ярославле вызволили собачку, запертую в машине

Собака просидела в машине около суток. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В ярославских пабликах горожане забили тревогу: в машине, припаркованной на улице Автозаводской напротив дома №47, заперта небольшая собачка. В салоне она просидела около суток.

- Мой муж вызвал полицию, которая отреагировала моментально, за что им спасибо. Но, к сожалению, хозяина не оказалось дома. Вечером в 22:00 тоже приезжала полиция по нашему звонку, соседи собрались, но собаку выпустить не удалось, - пишет в группе «Жесть Ярославль» сердобольная женщина.

Многие в комментариях предлагали разбить стекло или вызвать «медвежатников», которые быстро вскроют автомобиль.

- Разбейте стекло! Спасите собаку! – буквально кричат некоторые ярославцы.

- Такому хозяину самому бы туда на сутки в мороз, без еды и воды.

- Может с хозяином что-то случилось дома, поэтому дверь не открыл. Просто так сутки-двое собаку бы не оставил в машине, - выдвигают ярославцы разные версии.

Наряд полиции выехал на место в третий раз. По словам очевидцев, дверь у машины уже открыта, пес бегает рядом. Но хозяин так и не отвечает на телефонные звонки. Возможно, с ним действительно произошла какая-то беда. КП-Ярославль будет следить за ситуацией.