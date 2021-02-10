В мэрии Ярославля рассказали, как убирают от снега тротуары

Тротуар на улице Володарского Фото: Мария Бочкарева

9 февраля директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов и главы районов отчитались о работе за первую неделю февраля. По их словам, в уборке снега ежедневно задействовано около 40 единиц техники и порядка 100 дорожных рабочих.

Степанов отметил, что сейчас особое внимание уделяется механизированной и ручной уборке мест передвижения пешеходов. При обработке тротуаров используются твердые противогололедные материалы и песко-соляная смесь. Работы идут круглосуточно.

Также в мэрии отметили, что уборка идет и на улицах третьей и четвертой категорий, к которым относятся межквартальные проезды и дороги частного сектора, где работы производятся ежедневно в соответствии с графиком. Сотрудники администраций регулярно проверяют, справляются ли дворники.

Однако, от горожан претензии к уборке улиц сохраняются. Социальные сети «Единой диспетчерской службы Ярославля» пестрят от количества просьб:

– Прошу очистить от снега пешеходный переход на ул.Строителей рядом с перекрестком ул.Панина, очень крутой и скользкий спуск, – комментарий жительницы Ярославля.

«Горзеленхозстрой» сработал молниеносно и в эту же минуту прислал фотоотчет о проделанной работе. Но горожане стремительный порыв не оценили:

– Ну и… Что-то изменилось? Фото нужно выкладывать, когда работа завершена, а не в начале уборки.

В этот же день спрашивали и про ледяной тротуар на улице Калинина, и про проезд между 1-й и 2-й Забелицкой, очередь дошла до улицы Космонавтов и многих других. Ответ один – принято в работу. На улице Володарского тротуар все же очистили, правда, снег раскидали по обочинам.

Напомним, что в мэрии Ярославля не раз уже отвечали на замечания по поводу уборки улиц, только тогда применяли около 90 единиц техники.