В Рыбинске у собственника выкупили Дворец молодежи

Было решено вернуть ДК в собственность города.Владелец приобрел другую недвижимость через торги, а полученные средства город направил на выкуп Дворца культуры. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске жителям Зачеремушного района вернули Дом Культуры "Полиграф". До этого в здании работал ресторан и ночной клуб. Местным жителям это приносило немало неудобств.

- У нас в микрорайоне очень много детей. Их приходится возить в другие центры. Это очень неудобно, дорога отнимает время, - сказала заместитель председателя КТОС «Зачеремушный» Валентина Уткина.

Было решено вернуть ДК в собственность города.Владелец приобрел другую недвижимость через торги, а полученные средства город направил на выкуп Дворца культуры. Покупка прошла без лишних затрат из бюджета, сумма сделки составила 25 миллионов 170 тысяч рублей.

- Переговоры шли достаточно длительное время. Собственник рассматривал здание бывшей Мариинской гимназии и другие городские объекты. В итоге владелец через открытую процедуру торгов приобрел здание бывшего ЗАГСА, которое стояло в плане приватизации в течение пяти лет, а город все эти годы нес расходы за отопление, охрану, консервацию, - пояснила Наталья Поткина, директор департамента имущественных и земельных отношений.

Также бывший собственник ДК приобрел еще одно областное помещение и здание бывшего суда.