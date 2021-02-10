В Ярославле военнослужащего осудили за неуставные отношения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении рядового из воинской части Ростова Великого было возбуждено уголовное дело. Молодой человек обвинялся в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, связанных с унижением чести и достоинства. Все это было сопряжено с насилием.

Как пояснили в следственном отделе СКР по РФ по Ярославскому гарнизону, военнослужащий в присутствии других людей несколько раз ударил своего сослуживца. Тот упал и ударился головой о бетонную плиту. К счастью, тяжелых травм это не повлекло – здоровью молодого человека был причинен легкий вред.

Однако и за это драчливому военнослужащему пришлось ответить. Ярославский гарнизонный военный суд назначил ему наказание – штраф в 10 тысяч рублей.