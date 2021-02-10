Ярославские школьники решили, что они будут сдавать на ЕГЭ

На экзамены зарегистрировались 6464 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

1 февраля в Ярославской области закончился прием заявлений на участие в итоговой аттестации. В этом году экзамены будут сдавать 6464 человека.

И на этот раз пандемия внесла свои коррективы в процедуру сдачи ЕГЭ. Для получения аттестата выпускникам достаточно пройти тестирование только по двум предметам – русскому языку и математике. Но это только тем, кто не планирует поступать в вузы. И их в Ярославской области не так много.

- Среди выпускников текущего года форму государственного выпускного экзамена выбрали 348 человек – это 6% от общего числа, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Форму традиционного ЕГЭ выбрали 5297 одиннадцатиклассников – те, кто собирается получать высшее образование. Этой категории для получения аттестата достаточно сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

Остальные предметы школьники сдают добровольно по выбору. В этом году самый часто выбираемый предмет – математика (60%) и обществознание (52%). Биологию решил сдать 21% выпускников.

Не особой популярностью у ярославских одиннадцатиклассников пользуются география (2%), французский (1%), немецкий (0,5%) и китайский (0,02%) языки.

Изменить или дополнить перечень предметов, школьник может только по уважительнйо причине. В этом году основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля.