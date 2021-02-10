Ярославской бездомной Нине оформят документы Фото: Мэрия Ярославля

У ярославской бездомной Нины, которая долгое время жила на теплотрассе во Фрунзенском районе, наконец-то жизнь налаживается. Сначала ей заинтересовались неравнодушные ярославцы, потом взяли под опеку волонтеры, нашелся сын, готовый снять для матери квартиру. Сейчас Нине оформляют все необходимые для жизни документы.

Этим занимаются соцслужбы в Доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства. Нина уже прошла там первичный медицинский осмотр, получили юридическую консультацию. В ближайшее время женщине выдадут временное удостоверение личности медполис и СНИЛС.

- Наше социальное обслуживание также предусматривает оказание продуктовой и вещевой помощи, предоставление временного приюта, оказание содействия в трудоустройстве, при необходимости устройство в учреждения стационарного социального обслуживания Ярославской области, - пояснила директор дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятия города Ярославля Ольга Лобачева.